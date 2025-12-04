Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Грузия и Турция обсудили сотрудничество в рамках Среднего коридора

    В регионе
    • 04 декабря, 2025
    • 19:45
    Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили обсудила с турецким коллегой Хаканом Фиданом необходимость полного использования транзитного и транспортного потенциала двух государств в контексте развития Среднего коридора.

    Как передает Report со ссылкой на МИД Грузии, встреча прошла на полях 32-го министерского заседания ОБСЕ.

    "Министр иностранных дел Турции поблагодарил грузинскую коллегу за оказанную поддержку и приложенные усилия в связи с авиакатастрофой турецкого военного самолета. Было положительно оценено прочное стратегическое партнерство и интенсивное двустороннее сотрудничество между Грузией и Турцией. Особое внимание было уделено активной динамике обмена визитами как на высоком уровне, так и между профильными ведомствами. Отмечена важность проведения 3-го заседания Совета по стратегическому сотрудничеству на высоком уровне", - говорится в сообщении.

    Кроме того, главы внешнеполитических ведомств рассмотрели вопросы торгово-экономического сотрудничества и подчеркнули необходимость полного использования транзитного и транспортного потенциала двух стран в контексте развития Среднего коридора, что открывает новые возможности для эффективного международного транзита и экономического взаимодействия.

    Стороны также отметили успешное сотрудничество в рамках международных организаций и подтвердили готовность продолжать координацию действий по ключевым региональным инициативам.

