Грузия и Турция обсудили сотрудничество в рамках Среднего коридора

Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили обсудила с турецким коллегой Хаканом Фиданом необходимость полного использования транзитного и транспортного потенциала двух государств в контексте развития Среднего коридора.

Как передает Report со ссылкой на МИД Грузии, встреча прошла на полях 32-го министерского заседания ОБСЕ.

"Министр иностранных дел Турции поблагодарил грузинскую коллегу за оказанную поддержку и приложенные усилия в связи с авиакатастрофой турецкого военного самолета. Было положительно оценено прочное стратегическое партнерство и интенсивное двустороннее сотрудничество между Грузией и Турцией. Особое внимание было уделено активной динамике обмена визитами как на высоком уровне, так и между профильными ведомствами. Отмечена важность проведения 3-го заседания Совета по стратегическому сотрудничеству на высоком уровне", - говорится в сообщении.

Кроме того, главы внешнеполитических ведомств рассмотрели вопросы торгово-экономического сотрудничества и подчеркнули необходимость полного использования транзитного и транспортного потенциала двух стран в контексте развития Среднего коридора, что открывает новые возможности для эффективного международного транзита и экономического взаимодействия.

Стороны также отметили успешное сотрудничество в рамках международных организаций и подтвердили готовность продолжать координацию действий по ключевым региональным инициативам.