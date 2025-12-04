İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Gürcüstan və Türkiyə Orta Dəhliz çərçivəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər

    Region
    • 04 dekabr, 2025
    • 19:53
    Gürcüstan və Türkiyə Orta Dəhliz çərçivəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər

    Gürcüstanın xarici işlər naziri Maka Boçorişvili türkiyəli həmkarı Hakan Fidanla Orta Dəhlizin inkişafı kontekstində iki ölkənin tranzit və nəqliyyat potensialından tam istifadənin vacibliyini müzakirə ediblər.

    "Report"un Gürcüstan Xarici İşlər Nazirliyinə istinadən verdiyi məlumata görə, görüş ATƏT-in 32-ci Nazirlər Görüşü çərçivəsində baş tutub.

    "Hakan Fidan gürcü həmkarına Türkiyə hərbi təyyarəsinin qəzası ilə əlaqədar verdiyi dəstəyə və səylərə görə təşəkkür edib. Gürcüstan və Türkiyə arasında güclü strateji tərəfdaşlıq və intensiv ikitərəfli əməkdaşlıq təqdir edilib. Həm yüksək səviyyədə, həm də müvafiq nazirliklər arasında aktiv səfər mübadiləsinə xüsusi diqqət yetirilib. Yüksək Səviyyəli Strateji Əməkdaşlıq Şurasının üçüncü iclasının keçirilməsinin vacibliyi qeyd edilib", - deyə bəyanatda bildirilir.

    Bundan əlavə, xarici işlər nazirləri ticarət və iqtisadi əməkdaşlığı müzakirə ediblər və beynəlxalq tranzit və iqtisadi əməkdaşlıq üçün yeni imkanlar açan Orta Dəhlizin inkişafı kontekstində iki ölkənin tranzit və nəqliyyat potensialından tam istifadənin vacibliyini vurğulayıblar.

    Tərəflər həmçinin beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində uğurlu əməkdaşlığı qeyd ediblər və əsas regional təşəbbüslər üzrə addımları əlaqələndirməyə davam etməyə hazır olduqlarını təsdiqləyiblər.

    Türkiyə Gürcüstan Maka Boçorişvili Hakan Fidan Orta Dəhliz
    Foto
    Грузия и Турция обсудили сотрудничество в рамках Среднего коридора

    Son xəbərlər

    20:04

    XİN rəhbəri ATƏT-in Baş katibi ilə Azərbaycan–Ermənistan sülh prosesini müzakirə edib

    Xarici siyasət
    20:02
    Foto

    Emre Belözoğlu Türkiyə klubunun baş məşqçisi təyin olunub

    Futbol
    19:56

    Güzəştli mənzillərin seçiminə edilmiş kiberhücum cəhdinin qarşısı uğurla alınıb - RƏSMİ

    Daxili siyasət
    19:53
    Foto

    Gürcüstan və Türkiyə Orta Dəhliz çərçivəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər

    Region
    19:46

    Ceyhun Bayramov NATO rəsmisi ilə regional və beynəlxalq təhlükəsizliyi müzakirə edib

    Xarici siyasət
    19:44
    Foto

    Allahşükür Paşazadə: Erməni kilsəsi və diasporası sülh prosesini pozmaq üçün var gücü ilə dağıdıcı təbliğat aparır

    Din
    19:36

    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında V turun daha 2 iki oyunu arxada qalıb

    Komanda
    19:36
    Foto

    Azərbaycan səfirliyi Çexiyadakı soydaşlarımızla görüş təşkil edib

    Xarici siyasət
    19:32

    İsrail Hərbi Hava Qüvvələri Livanın cənubuna hava zərbələri endirib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti