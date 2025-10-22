Грузия и Словакия подписали соглашение об экономическом сотрудничестве

Грузия и Словакия заключили межправительственное экономическое соглашение о сотрудничестве.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, документ подписали замглавы Минэкономики Грузии Геннадий Арвеладзе и министр экономики Словакии Владимир Симоняк.

Отмечается, что стороны нацелены на углубление двустороннего экономического, технического и технологического сотрудничества.

На встрече Арвеладзе и Симоняк также обсудили важность запуска прямых рейсов между двумя странами и возможность проведения заседания комиссии по экономическому сотрудничеству в начале следующего года.