Грузия и Словакия подписали соглашение об экономическом сотрудничестве
В регионе
- 22 октября, 2025
- 22:41
Грузия и Словакия заключили межправительственное экономическое соглашение о сотрудничестве.
Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, документ подписали замглавы Минэкономики Грузии Геннадий Арвеладзе и министр экономики Словакии Владимир Симоняк.
Отмечается, что стороны нацелены на углубление двустороннего экономического, технического и технологического сотрудничества.
На встрече Арвеладзе и Симоняк также обсудили важность запуска прямых рейсов между двумя странами и возможность проведения заседания комиссии по экономическому сотрудничеству в начале следующего года.
