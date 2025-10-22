Gürcüstan və Slovakiya arasında iqtisadi əməkdaşlıq haqqında saziş imzalanıb
22 oktyabr, 2025
- 23:21
Gürcüstan və Slovakiya hökumətlərarası iqtisadi əməkdaşlıq sazişi imzalayıb.
"Report" yerli mətbuata istinadən xəbər verir ki, sənədə Gürcüstanın iqtisadiyyat nazirinin müavini Gennadi Arveladze və Slovakiyanın iqtisadiyyat naziri Vladimir Simonyak imza atıblar.
Tərəflər ikitərəfli iqtisadi, texniki və texnoloji əməkdaşlığın dərinləşdirilməsinə sadiqliyini vurğulayıblar.
Arveladze və Simonyak həmçinin iki ölkə arasında birbaşa aviareyslərin açılmasının vacibliyini və gələn ilin əvvəlində İqtisadi Əməkdaşlıq Komissiyasının iclasının keçirilməsi imkanlarını da müzakirə ediblər.
