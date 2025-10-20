Грузия и Израиль подпишут меморандум о сотрудничестве в правоохранительной сфере

МВД Грузии и Министерство национальной безопасности Израиля подпишут меморандум о сотрудничестве в правоохранительной сфере.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщила пресс-служба МВД Грузии.

Согласно информации, глава МВД Грузии Гека Геладзе с делегацией находится с официальным визитом в Израиле.

В рамках визита министр Геладзе проведет двустороннюю встречу со своим израильским коллегой - министром национальной безопасности Итамаром Бен Гвиром.

Грузинская делегация также посетит различные подразделения полиции и ознакомится с особенностями их работы на местах.