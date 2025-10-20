Gürcüstan DİN-lə İsrail arasında əməkdaşlıq haqqında memorandum imzalanacaq
Region
- 20 oktyabr, 2025
- 10:59
Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) və İsrail Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi hüquq-mühafizə sahəsində əməkdaşlıq haqqında memorandum imzalayacaq.
"Report" Gürcüstan KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə DİN-in mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Məlumata görə, Gürcüstanın daxili işlər naziri Geka Geladzenin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti İsraildə rəsmi səfərdədir.
Səfər çərçivəsində nazir İsrailin milli təhlükəsizlik naziri İtamar Ben Gvirlə ikitərəfli görüş keçirəcək.
Bundan başqa, Gürcüstan nümayəndə heyəti müxtəlif polis bölmələrini ziyarət edəcək və onların iş xüsusiyyətləri ilə yerində tanış olacaq.
Son xəbərlər
11:47
Statistika sahəsində çalışan işçilər təltif edilib - SƏRƏNCAMDaxili siyasət
11:45
Ermənistanda mer və daha yeddi nəfər rüşvət almaqda ittiham olunur - YENİLƏNİBRegion
11:41
Naxçıvandan Türkiyəyə elektrik enerjisinin ixracı ilə bağlı görüləcək işlər açıqlanıbEnergetika
11:36
Bakıda baş verən qəzaların yarıdan çoxu piyadavurmadır - RƏSMİHadisə
11:36
"İdeal Kredit" BOKT 1 milyon manatlıq istiqraz buraxırMaliyyə
11:33
BFB Çoxölkəli İslam Maliyyəsi Bacarıqların İnkişafı Proqramında iştirak edibMaliyyə
11:32
Bu ilin 9 ayı ərzində 3 min 536 odlu silah könüllü olaraq təhvil verilibHadisə
11:31
DİN qanunsuz saxlanılan odlu silahlarla bağlı əhaliyə çağırış edibHadisə
11:30
Foto