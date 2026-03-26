    Грузия и США обсудили укрепление роли Тбилиси в Среднем коридоре

    В регионе
    • 26 марта, 2026
    • 21:46
    Грузия и США обсудили укрепление роли Тбилиси в Среднем коридоре

    Министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили встретилась с представителем Государственного департамента США Питером Андреоли и исполняющим обязанности американского посла в Тбилиси Аланом Перселом.

    Об этом местное бюро Report сообщает со ссылкой на грузинское ведомство.

    Согласно информации, на встрече были обсуждены вопросы расширения экономического сотрудничества между двумя странами, углубления торговых связей и увеличения инвестиций США.

    М. Квривишвили заявила, что Грузия оптимистично настроена в вопросе восстановления отношений и стратегического партнерства с США. По ее словам, этот процесс окажет положительное влияние на развитие экономических связей.

    На встрече особое внимание было уделено укреплению роли Грузии в Среднем коридоре. Стороны обменялись мнениями касательно реализации крупномасштабных проектов, таких как портовая инфраструктура Грузии, модернизация железных дорог и новый Тбилисский международный аэропорт. Мариам Квривишвили ознакомила членов американской делегации с планами развития и текущим прогрессом глубоководного порта Анаклия.

    Министерство экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили Госдеп США Питер Андреоли Алан Персел Роль Грузии в Среднем коридоре
    ABŞ rəsmisi ilə Gürcüstanın Orta Dəhlizdə rolunun gücləndirilməsi müzakirə olunub
    Ты - Король

    Фото

    В регионе
    21:34

    Слушания в суде Нью-Йорка по делу Мадуро завершились - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    21:23

    МИД: Турция расследует атаку на танкер ALTURA в Черном море

    В регионе
    21:17

    Канада ввела новые санкции против судов "теневого флота" РФ

    Другие страны
    21:04

    Лидер хуситов: "Ансар Аллах" готова вступить в боевые действия на Ближнем Востоке

    Другие страны
    20:47

    В Баку 70-летнего мужчину застрелили из охотничьего ружья, подозреваемый задержан

    Происшествия
    20:38

    Трамп допустил получение доступа к иранской нефти по итогам военной операции

    Другие страны
    20:29

    В военной части в Армении произошло нападение

    В регионе
    20:09

    Арагчи: Слова и действия американцев расходятся

    В регионе
