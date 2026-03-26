Грузия и США обсудили укрепление роли Тбилиси в Среднем коридоре

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили встретилась с представителем Государственного департамента США Питером Андреоли и исполняющим обязанности американского посла в Тбилиси Аланом Перселом.

Об этом местное бюро Report сообщает со ссылкой на грузинское ведомство.

Согласно информации, на встрече были обсуждены вопросы расширения экономического сотрудничества между двумя странами, углубления торговых связей и увеличения инвестиций США.

М. Квривишвили заявила, что Грузия оптимистично настроена в вопросе восстановления отношений и стратегического партнерства с США. По ее словам, этот процесс окажет положительное влияние на развитие экономических связей.

На встрече особое внимание было уделено укреплению роли Грузии в Среднем коридоре. Стороны обменялись мнениями касательно реализации крупномасштабных проектов, таких как портовая инфраструктура Грузии, модернизация железных дорог и новый Тбилисский международный аэропорт. Мариам Квривишвили ознакомила членов американской делегации с планами развития и текущим прогрессом глубоководного порта Анаклия.