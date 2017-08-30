Грузия вновь обратилась к соседним странам за помощью в тушении пожаров - ДОПОЛНЕНО

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Грузия обратилась к соседним странам за помощью в ликвидации пожара в Абастумани. Как сообщает Report cо ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил глава МВД Грузии Георгий Мгебришвили в беседе с журналистами.

"Мы направили запросы, но конкретный ответ поступит во второй половине дня. К этому времени мы будем знать, какие силы будут мобилизованы в плане авиации, а живая сила нам не нужна, на месте достаточное количество пожарных-спасателей", - отметил Мгебришвили.

По словам Мгебришвили, над Абастумани появился новый очаг огня, который находится весьма далеко от населенного пункта.

"Мы вызвали тяжелую технику, которая в ближайшие часы будет на месте и начнет прорезать дороги, чтобы пожарные машины добрались до очага. Так же подключена живая сила. Мы посылаем еще дополнительные силы, чтобы они на месте локализовали огонь", - заявил глава МВД Грузии.

Серия пожаров охватила Грузию летом 2017 года. Самым крупным оказался пожар в Боржоми-Харагаульском лесу неподалеку от села Даба, который тушили шесть дней. По предварительным данным, сгорела территория площадью более 100 га. В тушении пожара Грузии помогли ряд соседних стран, в том числе Азербайджан и Турция.

После локализации пожаров в Боржоми-Харагаульском лесу еще разу в двух регионах Грузии – Кахети и Самцхе-Джавахети вспыхнули новые пожары.