Грузия депортировала 84 иностранцев, включая граждан Азербайджана
В регионе
- 30 сентября, 2026
- 10:59
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Грузия за последние дни выдворила из страны 84 иностранца, среди которых есть граждане Азербайджана.
Как передает грузинское бюро Report со ссылкой на МВД Грузии, совместную операцию провели сотрудники Миграционного управления и других профильных структур ведомства.
В числе выдворенных - граждане Индии, Египта, Турции, России, Туркменистана, Азербайджана, Таиланда, Ливана, Узбекистана, Беларуси, Ганы, Иордании, Пакистана, Нигерии, Филиппин и Китая.
В соответствии с законодательством депортированным лицам запрещен повторный въезд в Грузию.
С начала 2026 года из страны были выдворены более 3 тыс. иностранных граждан.
Gürcüstandan azərbaycanlı da daxil 84 əcnəbi deportasiya edilib
Georgia deports 84 foreigners, including Azerbaijani citizens
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