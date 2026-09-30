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    Грузия депортировала 84 иностранцев, включая граждан Азербайджана

    В регионе
    • 30 сентября, 2026
    • 10:59
    Грузия депортировала 84 иностранцев, включая граждан Азербайджана

    Грузия за последние дни выдворила из страны 84 иностранца, среди которых есть граждане Азербайджана.

    Как передает грузинское бюро Report со ссылкой на МВД Грузии, совместную операцию провели сотрудники Миграционного управления и других профильных структур ведомства.

    В числе выдворенных - граждане Индии, Египта, Турции, России, Туркменистана, Азербайджана, Таиланда, Ливана, Узбекистана, Беларуси, Ганы, Иордании, Пакистана, Нигерии, Филиппин и Китая.

    В соответствии с законодательством депортированным лицам запрещен повторный въезд в Грузию.

    С начала 2026 года из страны были выдворены более 3 тыс. иностранных граждан.

    Нелегальная миграция Нелегальные мигранты Миграционная политика Депортация иностранцев МВД Грузии Грузия
    Gürcüstandan azərbaycanlı da daxil 84 əcnəbi deportasiya edilib
    Georgia deports 84 foreigners, including Azerbaijani citizens
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