Грузия депортировала 29 иностранцев

Грузия за последние несколько дней депортировала 29 иностранных граждан, находившихся в стране нелегально.

Как сообщает грузинское бюро Report, операция проведена Миграционным департаментом МВД Грузии в координации с уполномоченными госструктурами.

Среди депортированных граждане Индии, Ганы, Турции, Непала, Туркменистана, Ирана, Пакистана и Латвии. В соответствии с законодательством им также запрещен повторный въезд в Грузию.