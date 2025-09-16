Грузия депортировала 29 иностранцев
В регионе
- 16 сентября, 2025
- 11:43
Грузия за последние несколько дней депортировала 29 иностранных граждан, находившихся в стране нелегально.
Как сообщает грузинское бюро Report, операция проведена Миграционным департаментом МВД Грузии в координации с уполномоченными госструктурами.
Среди депортированных граждане Индии, Ганы, Турции, Непала, Туркменистана, Ирана, Пакистана и Латвии. В соответствии с законодательством им также запрещен повторный въезд в Грузию.
