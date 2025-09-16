İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1
    Region
    • 16 sentyabr, 2025
    • 10:52
    Gürcüstandan 29 əcnəbi deportasiya edilib

    Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Miqrasiya Departamenti və digər müvafiq bölmələrin sıx koordinasiyası nəticəsində ölkədən 29 xarici vətəndaş deportasiya edilib.

    "Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, qurumun açıqlamasına əsasən, deportasiya edilən şəxslər Hindistan, Qana, Türkiyə, Nepal, Türkmənistan, İran, Pakistan və Latviya vətəndaşlarıdır.

    Məlumatda vurğulanır ki, həyata keçirilən kompleks tədbirlər çərçivəsində bu şəxslər hüquqi əsas olmadan Gürcüstan ərazisində olduqları üçün ölkədən çıxarılıblar və mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq onlara ölkəyə yenidən daxilolma qadağası tətbiq olunub.

    Rəsmi açıqlamada tədbirlərin davam etdirildiyi və miqrasiya proseslərinin qanunvericiliyə uyğun aparılacağı vurğulanır.

    deportasiya Gürcüstan əcnəbilər

