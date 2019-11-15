Азербайджанец-депутат парламента Грузии: Я не покину ряды правящей партии

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Депутат грузинского парламента, азербайджанец Руслан Гаджиев заявил, что не намерен покидать парламентское большинство, возглавляемое правящей партией "Грузинская мечта".

Как сообщает местное бюро Report, об этом заявил сам член парламента.

Он сказал, что до сих пор был представлен в партии "Грузинская мечта" и останется в рядах правящей партии.

Отметим, что сегодня несколько членов фракции "консерваторов", в которой представлен и Р.Гаджиев, покинули парламентское большинство. Причиной этому явилось неприятие парламентом закона о переходе на пропорциональную избирательную систему.