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Грузинский министр: Прекращение карабахского конфликта создает основу для экономического роста Грузии

Грузинский министр: Прекращение карабахского конфликта создает основу для экономического роста Грузии Вакцинация и мир в регионе приведут к экономическому росту Грузии на 4,3% в этом году
В регионе
6 февраля 2021 г. 18:44
Грузинский министр: Прекращение карабахского конфликта создает основу для экономического роста Грузии
Натиа Турнава

"Вакцинация и мир в регионе приведут к экономическому росту Грузии на 4,3% в этом году".

Как передает местное бюро Report, об этом министр экономики и устойчивого развития Грузии Натиа Турнава заявила в интервью грузинскому Первому каналу.

По его словам, 2020 год оказался сложнее, чем предполагалось: "Одной из основных причин этого стала пандемия. К тому же ситуация в регионе всегда играла важную роль. В прошлом году был конфликт между Арменией и Азербайджаном. Очень важно, чтобы конфликт закончился мирным путем. В регионе мир, и негативных факторов больше не будет".

Н.Турнава отметила, что для ускорения экономического роста планируется выдать большое количество лицензий на добычу полезных ископаемых, приватизировать государственные предприятия и провести реформы.

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Версия на азербайджанском языке Natia Turnava: Qarabağ münaqişəsinin başa çatması Gürcüstanda iqtisadi artıma əsas verir

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