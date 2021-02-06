Грузинский министр: Прекращение карабахского конфликта создает основу для экономического роста Грузии

Вакцинация и мир в регионе приведут к экономическому росту Грузии на 4,3% в этом году

"Вакцинация и мир в регионе приведут к экономическому росту Грузии на 4,3% в этом году".

Как передает местное бюро Report, об этом министр экономики и устойчивого развития Грузии Натиа Турнава заявила в интервью грузинскому Первому каналу.

По его словам, 2020 год оказался сложнее, чем предполагалось: "Одной из основных причин этого стала пандемия. К тому же ситуация в регионе всегда играла важную роль. В прошлом году был конфликт между Арменией и Азербайджаном. Очень важно, чтобы конфликт закончился мирным путем. В регионе мир, и негативных факторов больше не будет".

Н.Турнава отметила, что для ускорения экономического роста планируется выдать большое количество лицензий на добычу полезных ископаемых, приватизировать государственные предприятия и провести реформы.