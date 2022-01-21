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Грузинский эксперт: Отношения между Тбилиси и Москвой обязательно войдут в нормальное русло

Грузинский эксперт: Отношения между Тбилиси и Москвой обязательно войдут в нормальное русло "Нормализация отношений между Грузией и Россией обязательно произойдет. Потому что всегда после войны наступает мир, а после конфликта наступает сотрудничество".
В регионе
21 января 2022 г. 16:13
Грузинский эксперт: Отношения между Тбилиси и Москвой обязательно войдут в нормальное русло

"Нормализация отношений между Грузией и Россией обязательно произойдет. Потому что всегда после войны наступает мир, а после конфликта наступает сотрудничество".

Об этом в интервью грузинскому бюро Report заявил ведущий грузинский эксперт, бывший посол Грузии в России (2004-2005 гг.) Валерий Чечелашвили.

По его словам, важно, на каких условиях и по каким принципам это будет происходить: "Здесь речь идет не только о взаимоотношениях России и Грузии, но о тех проблемах, с которыми сталкивается Россия. У России есть проблемы по всему периметру границ. Сейчас самая ярко выраженная их часть находится на украинско-российской границе".

В.Чечелашвили отметил, что у Грузии с Россией очень много пересекающихся интересов, например, инвестиции, торговля, борьба с организованной преступностью, борьба с сепаратизмом: "Убежден, что нормализация российско-грузинских отношений неизбежна, но я не вижу перспективы нормализации этих отношений в отрыве от более широкой картины международных отношений. То есть этот процесс будет составной частью решения всех проблем России. В этом контексте, я веру, что отношения между Россией и Грузией обязательно войдут в нормальное русло".

Отметим, что сегодня глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва хочет нормализации отношений с Тбилиси.

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Версия на азербайджанском языке Gürcü ekspert: “Tbilisi-Moskva münasibətləri mütləq normal məcraya daxil olacaq”

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