Грузинские пограничники приняли участие в учениях Phoenix Express в Тунисе

    • 25 января, 2026
    • 12:46
    Сотрудники Береговой охраны Пограничной полиции МВД Грузии приняли участие в международных учениях Phoenix Express, организованных Африканским командованием ВС США (AFRICOM).

    Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ,

    Отмечается, что четырехдневные морские учения проходили в учебно-тренировочном центре в городе Тунис при координации Службы оборонного сотрудничества посольства США.

    "Международные морские учения Phoenix Express направлены на повышение оперативной совместимости между морскими и правоохранительными силами Соединенных Штатов, африканских партнеров, союзников и международных организаций. В рамках учений особое внимание было уделено освоению процедур НАТО, терминологии и модели управления в области морской безопасности. Учения были сфокусированы на операциях на море, эффективном обмене информацией и скоординированном патрулировании, что способствует укреплению морской безопасности и углублению сотрудничества в регионе", - отмечается в сообщении.

    В учениях приняли участие представители 12 стран и международных организаций.

