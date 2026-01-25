İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası

    Gürcüstan sərhədçiləri Tunisdə "Phoenix Express" təlimlərində iştirak ediblər

    Region
    • 25 yanvar, 2026
    • 13:07
    Gürcüstan sərhədçiləri Tunisdə Phoenix Express təlimlərində iştirak ediblər

    Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyinin sərhəd polisinin sahil mühafizəsi zabitləri ABŞ Afrika Komandanlığı (AFRICOM) tərəfindən təşkil edilən "Phoenix Express" beynəlxalq təlimində iştirak ediblər.

    "Report"un Gürcüstan mediasına istinadən verdiyi məlumata görə, dördgünlük dəniz təlimi ABŞ səfirliyinin Müdafiə Əməkdaşlıq Xidmətinin koordinasiyası altında Tunisdəki təlim mərkəzində keçirilib.

    "Phoenix Express" beynəlxalq dəniz təlimi ABŞ, Afrika tərəfdaşları, müttəfiqləri və beynəlxalq təşkilatların dəniz və hüquq-mühafizə qüvvələri arasında qarşılıqlı fəaliyyəti gücləndirməyi hədəfləyir. Təlimdə NATO prosedurlarına, terminologiyasına və dəniz təhlükəsizliyinin idarə edilməsi modelinə xüsusi diqqət yetirilib. Təlim dəniz əməliyyatlarına, effektiv məlumat mübadiləsinə və əlaqələndirilmiş patrul xidmətlərinə yönəlib ki, bu da dəniz təhlükəsizliyinin gücləndirilməsinə və regionda əməkdaşlığın dərinləşməsinə töhfə verir", - bəyanatda qeyd olunub.

    Təlimə 12 ölkənin və beynəlxalq təşkilatın nümayəndələri qatılıb.

    Gürcüstan Təlim tunis
    Грузинские пограничники приняли участие в учениях Phoenix Express в Тунисе

    Son xəbərlər

    13:07

    Gürcüstan sərhədçiləri Tunisdə "Phoenix Express" təlimlərində iştirak ediblər

    Region
    12:54

    "Yeni Sabah" xəbər portalının fəaliyyətə başlamasından 7 il ötür

    Media
    12:52

    Zelenski: Ukraynanın energetika sektoru Rusiya hücumlarının əsas hədəfinə çevrilib

    Digər ölkələr
    12:50
    Video

    Füzulidə avtomobillərdə köməksiz vəziyyətdə qalan vətəndaşlara yardım göstərilib

    Hadisə
    12:49

    Bakıda iş yoldaşının kartından onlayn yolla oğurluq edən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    12:39

    Almaniya klubunun yeni transferi: "Azərbaycanı layiqincə təmsil edəcək və gözəl uğurlara imza atacağam"

    Futbol
    12:34

    Yasamalda evdən 29 min manatlıq qızıl oğurlamaqda şübhəli bilinən qadın saxlanılıb

    Hadisə
    12:17

    Bakıda hava çiskinli olacaq, bəzi rayonlara qar yağacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:13

    ABŞ-də qar fırtınasına görə 230 mindən çox ev işıqsız qalıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti