"Грузинская мечта" внесет в КС новый иск о запрете 4 оппозиционных партий

Правящая партия "Грузинская мечта" внесет в Конституционный суд (КС) Грузии скорректированный иск о запрете деятельности 4 радикальных оппозиционных партий.

Как сообщает местное бюро Report, об этом на брифинге сообщил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.

Он отметил, что ранее правящая партия обращалась в КС с иском в связи с закрытием партий "Единое национальное движение", "Коалиция за перемены" и "Сильная Грузия - Лело", а теперь прибавила к списку также партию "Федералисты Грузии".

Папуашвили заявил, что в марте этого года радикальные оппозиционные партии подписали декларацию о создании так называемого альянса, в которой было заявлено, что они разделяют стратегические цели непризнания демократически избранных властей.

"В числе этого альянса появилась и партия "Федералисты Грузии", лидером которой является ближайший соратник экс-президента Михаила Саакашвили Гига Бокерия", - добавил он.