    Gürcüstanda 4 partiyanın bağlanması ilə bağlı Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət ediləcək

    • 20 aprel, 2026
    • 12:43
    Gürcüstanda 4 partiyanın bağlanması ilə bağlı Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət ediləcək

    Hakim "Gürcü Arzusu" partiyası Konstitusiya Məhkəməsinə 4 partiyanın bağlanması ilə bağlı müraciət edəcək.

    "Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, bundan əvvəl hakim partiya "Vahid Milli Hərəkat", "Dəyişiklik Koalisiyası" və "Lelo" partiyalarının bağlanması ilə bağlı müraciət etmişdisə, indi bu siyahıya "Federalistlər" partiyası da daxil ediləcək.

    "Gürcü Arzusu" partiyası əvvəlki müraciəti yeniləyərək bir daha Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət edəcək.

    Gürcüstan Parlamentinin sədri Şalva Papuaşvili bildirib ki, bir sıra siyasi qüvvələr ümumi strateji məqsədlər ətrafında birləşib və onların fəaliyyətində konstitusiyaya zidd məqamlar mövcuddur. O bildirib ki, məhkəməyə müraciət zamanı partiyaların məqsədləri ilə yanaşı, onların siyasi təsir imkanları da nəzərə alınır.

    Papuaşvili həmçinin qeyd edib ki, sözügedən siyasi alyansın liderləri sırasında Mixail Saakaşvili, Qiqa Bokeriya və Nika Qvaramiya yer alır.

    Gürcüstandan xəbərlər Gürcü Arzusu Partiyası Konstitusiya Məhkəməsi
    "Грузинская мечта" внесет в КС новый иск о запрете 4 оппозиционных партий

    20:58

    Makron: Hörmüz boğazında açılan atəşin hədəfi Fransa olmayıb

    20:51

    ABŞ Livan və İsrail arasında atəşkəsin uzadılması üzərində işləyir

    20:48

    İraq 10 ildən sonra Suriya ilə sərhəd keçid məntəqəsini açıb

    20:40

    Azər Kərimli: Jülyen Odul Fransada 9 milyon müsəlmanın yaşadığını unudub

    20:25

    Deputat: Fransada müsəlmanlara qarşı kin, ayrı-seçkilik uzun illərdir davam edir

    20:20

    Elçin Əmirbəyov "Euro" jurnalına müsahibə verib

    20:15
    XTQ-nin Aprel şəhidlərinin xatirəsi ehtiramla yad olunub

    20:12
    İmişlinin 2 kəndində bəzi əkin sahələri su altında qalıb

    20:06

    Pezeşkian: ABŞ İranın təslim olmasını istəyir

