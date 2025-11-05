Гросси призвал Иран к сотрудничеству с МАГАТЭ

Тегеран должен расширить сотрудничество с МАГАТЭ и пустить инспекторов агентства на все свои ядерные объекты.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Мы пытаемся выстроить заново взаимодействие и проводим проверки в Иране, но не по каждому аспекту (...) Мы постепенно двигаемся к этому, но не проводим инспекции на объектах, которые подвергались атакам", - сказал он.

По его словам, с момента окончания боевых действий между Ираном и Израилем МАГАТЭ провело более дюжины проверок, однако так и не получило доступ к важнейшим ядерным объектам - в Фордо, Натанзе и Исфахане.

"Вы не можете ожидать, что МАГАТЭ скажет: "Ладно, раз здесь была война, то вы в другой категории"", - добавил он.

Гросси отметил, что пока не видит необходимости обращаться в ООН из-за недостаточного количества инспекций, но считает, что сотрудничество с Тегераном нуждается в серьезном улучшении.