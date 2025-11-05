Гросси призвал Иран к сотрудничеству с МАГАТЭ
- 05 ноября, 2025
- 15:28
Тегеран должен расширить сотрудничество с МАГАТЭ и пустить инспекторов агентства на все свои ядерные объекты.
Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Мы пытаемся выстроить заново взаимодействие и проводим проверки в Иране, но не по каждому аспекту (...) Мы постепенно двигаемся к этому, но не проводим инспекции на объектах, которые подвергались атакам", - сказал он.
По его словам, с момента окончания боевых действий между Ираном и Израилем МАГАТЭ провело более дюжины проверок, однако так и не получило доступ к важнейшим ядерным объектам - в Фордо, Натанзе и Исфахане.
"Вы не можете ожидать, что МАГАТЭ скажет: "Ладно, раз здесь была война, то вы в другой категории"", - добавил он.
Гросси отметил, что пока не видит необходимости обращаться в ООН из-за недостаточного количества инспекций, но считает, что сотрудничество с Тегераном нуждается в серьезном улучшении.