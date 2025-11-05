AEBA: İran müfəttişlərimizi bütün nüvə obyektlərinə buraxmalıdır
Region
05 noyabr, 2025
16:01
Tehranın Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyi (AEBA) ilə əməkdaşlığını genişləndirməli və agentliyin müfəttişlərini bütün nüvə obyektlərinə buraxmalıdır.
"Report"un "İnterfaks"a istinadən məlumatına görə, bunu AEBA-nın baş direktoru Rafael Qrossi bəyan edib.
"Biz əməkdaşlığı yenidən qurmağa çalışırıq və İranda yoxlamalar keçiririk. Biz tədricən buna doğru gedirik, lakin hücumlara məruz qalan obyektlərdə təftiş keçirmirik", - o deyib.
Qrossinin sözlərinə görə, İranla İsrail arasında hərbi əməliyyatların başa çatdığı andan AEBA yoxlamalar keçirib, lakin ən vacib nüvə obyektlərinə - Fordo, Natanz və İsfahandakı obyektlərə hələ də giriş əldə edə bilməyib.
