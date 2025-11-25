Гросси: МАГАТЭ намерено полностью возобновить инспекции в Иране

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) намерено полностью возобновить взаимодействие с Ираном.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Согласно информации, в частности агентство намерено возобновить инспекционную деятельность в стране.

Напомним, что 20 ноября Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, призывающую Тегеран расширить сотрудничество с агентством и предоставить информацию о своих запасах обогащенного урана. Резолюцию внесли Франция, Великобритания, Германия и США. В тот же день глава иранского МИД Аббас Аракчи сообщил, что Тегеран официально расторг достигнутое в Каире в сентябре соглашение об условиях возобновления деятельности экспертов МАГАТЭ в Иране.