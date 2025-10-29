Григорян: TRIPP важен для укрепления мира и стабильности в регионе

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что проект TRIPP (42-километровый участок Зангезурского коридора, который пройдет по территории Армении - ред.) имеет ключевое значение для укрепления мира и стабильности в регионе.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом он рассказал на встрече с представителями международных СМИ и экспертами аналитических центров.

В ходе встречи Григорян затронул вопросы региональной безопасности, напомнил о достигнутых 8 августа в Вашингтоне договоренностях между Арменией и Азербайджаном, а также подчеркнул важность проекта TRIPP в контексте укрепления мира и стабильности в регионе.