    Григорян: TRIPP важен для укрепления мира и стабильности в регионе

    В регионе
    • 29 октября, 2025
    • 19:23
    Григорян: TRIPP важен для укрепления мира и стабильности в регионе

    Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что проект TRIPP (42-километровый участок Зангезурского коридора, который пройдет по территории Армении - ред.) имеет ключевое значение для укрепления мира и стабильности в регионе.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом он рассказал на встрече с представителями международных СМИ и экспертами аналитических центров.

    В ходе встречи Григорян затронул вопросы региональной безопасности, напомнил о достигнутых 8 августа в Вашингтоне договоренностях между Арменией и Азербайджаном, а также подчеркнул важность проекта TRIPP в контексте укрепления мира и стабильности в регионе.

