Qriqoryan: TRIPP regionda sülhün və sabitliyin möhkəmləndirilməsi üçün vacibdir

    • 29 oktyabr, 2025
    • 20:10
    Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan TRIPP layihəsinin (Zəngəzur dəhlizinin Ermənistandan keçəcək 42 kilometrlik hissəsi - red.) regionda sülhün və sabitliyin möhkəmləndirilməsi üçün mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini bildirib.

    "Report" Ermənistan KİV-ə istinadən xəbər verir ki, o, bu açıqlamanı beynəlxalq media nümayəndələri və analitik mərkəzlərin mütəxəssisləri ilə görüşdə verib.

    Görüş zamanı Qriqoryan regional təhlükəsizlik məsələlərinə toxunub, 8 avqustda Vaşinqtonda Ermənistan və Azərbaycan arasında əldə edilən razılaşmaları xatırladıb və regionda sülhün və sabitliyin möhkəmləndirilməsi kontekstində TRIPP layihəsinin əhəmiyyətini vurğulayıb.

