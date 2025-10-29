Qriqoryan: TRIPP regionda sülhün və sabitliyin möhkəmləndirilməsi üçün vacibdir
Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan TRIPP layihəsinin (Zəngəzur dəhlizinin Ermənistandan keçəcək 42 kilometrlik hissəsi - red.) regionda sülhün və sabitliyin möhkəmləndirilməsi üçün mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini bildirib.
"Report" Ermənistan KİV-ə istinadən xəbər verir ki, o, bu açıqlamanı beynəlxalq media nümayəndələri və analitik mərkəzlərin mütəxəssisləri ilə görüşdə verib.
Görüş zamanı Qriqoryan regional təhlükəsizlik məsələlərinə toxunub, 8 avqustda Vaşinqtonda Ermənistan və Azərbaycan arasında əldə edilən razılaşmaları xatırladıb və regionda sülhün və sabitliyin möhkəmləndirilməsi kontekstində TRIPP layihəsinin əhəmiyyətini vurğulayıb.
