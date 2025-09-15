Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1

    Григорян: Стратегия нацбезопасности Армении требует доработки после событий 8 августа

    В регионе
    • 15 сентября, 2025
    • 13:29
    Григорян: Стратегия нацбезопасности Армении требует доработки после событий 8 августа

    Армении необходимо доработать стратегию национальной безопасности с учетом новых реалий в регионе, возникших на Южном Кавказе после договоренностей с Азербайджаном в Вашингтоне 8 августа.

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил сегодня в Ереване на международной конференции "Комплексная безопасность и устойчивость 2025".

    По его словам, система безопасности, на которую в Армении возлагали большие надежды до осени 2020 года и в последующий период, оказалась нежизнеспособной.

    "Говоря о новой стратегии безопасности, то здесь произошло интересное обстоятельство: когда настал август, чтобы начать доработку текста, случилось 8 августа, и можно сказать, что 8 августа (саммит в Вашингтоне - ред.) в целом изменило нашу среду безопасности. Поэтому нам необходимо обсудить этот момент", - подчеркнул Григорян.

    Армения Армен Григорян национальная безопасность секретарь СНБ Армении
    Qriqoryan: Ermənistan milli təhlükəsizlik strategiyasını təkmilləşdirməlidir

    Последние новости

    14:07

    Гарегин II отправился в Ватикан

    В регионе
    14:00

    Пашинян: Армия должна стать самым последним инструментом безопасности

    В регионе
    13:59

    В Азербайджане предлагаются изменения в закон "О борьбе с туберкулезом"

    Милли Меджлис
    13:58

    В турецком Адыямане произошло землетрясение

    В регионе
    13:57
    Фото

    В селе Сос к концу года будут сданы в эксплуатацию еще 75 домов

    Внутренняя политика
    13:55

    Катар и США обсудили меры по поддержке стабильности в Сирии

    Другие страны
    13:51

    Кремль: Прогресса в вопросе организации саммита РФ-США-Украина нет

    Другие страны
    13:44

    Нелегалы из Афганистана получили тюремный срок в Азербайджане

    Происшествия
    13:39

    Советник команды Red Bull: Я оптимистично настроен на гонку в Баку

    Формула 1
    Лента новостей