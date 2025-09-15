İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü Formula 1
    Qriqoryan: Ermənistan milli təhlükəsizlik strategiyasını təkmilləşdirməlidir

    Region
    • 15 sentyabr, 2025
    • 13:53
    Qriqoryan: Ermənistan milli təhlükəsizlik strategiyasını təkmilləşdirməlidir

    Ermənistan milli təhlükəsizlik strategiyasını təkmilləşdirməlidir.

    "Report" Ermənistan KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bunu Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan bu gün İrəvanda "Kompleks təhlükəsizlik və dayanıqlılıq 2025" adlı beynəlxalq konfransda bildirib.

    O qeyd edib ki, ölkə avqustun 8-də Vaşinqtonda Azərbaycanla əldə edilmiş razılaşmalardan sonra Cənubi Qafqazda yaranmış yeni reallıqları nəzərə almalıdır.

    A.Qriqoryanın sözlərinə görə, 2020-ci ilin payızına qədər və sonrakı dövrdə Ermənistanın böyük ümidlər bəslədiyi təhlükəsizlik sistemi həyat qabiliyyətli olmayıb.

    "Avqustun 8-də (Vaşinqtondakı sammit - red.) ümumiyyətlə bizim təhlükəsizlik mühitimiz dəyişdi. Buna görə də bu məqamı müzakirə etməliyik", - o vurğulayıb.

