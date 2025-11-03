Григорян обсудил с представителем ЕК проект TRIPP

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян обсудил с заместителем гендиректора Генерального директората Европейской комиссии (ЕК) по вопросам расширения и восточного соседства Саймоном Мордью проект TRIPP (42-километровый участок Зангезурского коридора, который должен пройти по территории Армении - ред.).

Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Встреча с Мордью прошла 3 ноября в рамках рабочего визита Армена Григоряна в Брюссель.

Секретарь Совбеза на встрече представил позицию Армении относительно шагов, предпринимаемых для институционализации мира, а также подчеркнул значение программы "Маршрут Трампа к международному миру и процветанию" (TRIPP).

Собеседники также обсудили перспективы расширения двустороннего сотрудничества.