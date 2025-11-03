Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Григорян обсудил с представителем ЕК проект TRIPP

    В регионе
    • 03 ноября, 2025
    • 15:17
    Григорян обсудил с представителем ЕК проект TRIPP

    Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян обсудил с заместителем гендиректора Генерального директората Европейской комиссии (ЕК) по вопросам расширения и восточного соседства Саймоном Мордью проект TRIPP (42-километровый участок Зангезурского коридора, который должен пройти по территории Армении - ред.).

    Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

    Встреча с Мордью прошла 3 ноября в рамках рабочего визита Армена Григоряна в Брюссель.

    Секретарь Совбеза на встрече представил позицию Армении относительно шагов, предпринимаемых для институционализации мира, а также подчеркнул значение программы "Маршрут Трампа к международному миру и процветанию" (TRIPP).

    Собеседники также обсудили перспективы расширения двустороннего сотрудничества.

    Армения Армен Григорян Евросоюз Саймон Мордью TRIPP
    Qriqoryan Avropa Komissiyasının nümayəndəsi ilə TRIPP layihəsini müzakirə edib

    Последние новости

    15:36
    Фото

    XRG подписало соглашение об условиях приобретения доли в ЗАО "Южный газовый коридор"

    Бизнес
    15:29

    СМИ: США планируют отправить войска для борьбы с наркокартелями в Мексике

    Другие страны
    15:28

    Президент Казахстана наградил посла в Азербайджане орденом "Курмет"

    Внешняя политика
    15:23

    Азербайджан примет участие в совещании по рыбным ресурсам Каспия в Ашхабаде

    Экология
    15:17

    Григорян обсудил с представителем ЕК проект TRIPP

    В регионе
    15:14

    В октябре по Абшеронскому кольцевому маршруту перевезено более 1 млн пассажиров

    Инфраструктура
    15:12

    На суде над гражданами Армении прокуроры приступили к озвучиванию обвинительной речи

    Происшествия
    15:09

    Великобритании передала Украине дополнительные Storm Shadow

    Другие страны
    15:04
    Фото

    Байрамов обсудил с главой турецкой партии приоритеты в ОТГ

    Внешняя политика
    Лента новостей