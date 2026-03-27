    Григорян: Ереван считает транзит через Азербайджан ключом к росту торговли

    27 марта, 2026
    12:07
    Григорян: Ереван считает транзит через Азербайджан ключом к росту торговли

    Снятие транзитных барьеров в Армению через территорию Азербайджана является для Еревана важным событием.

    Как сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом вице-премьер Армении Мгер Григорян заявил на заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в расширенном формате в Шымкенте (Казахстан).

    Григорян подчеркнул, что диверсификация транспортно-логистической инфраструктуры на Южном Кавказе существенно стимулирует внешнюю торговлю.

    "В этом контексте недавнее снятие транзитных барьеров в Армению через территорию Азербайджана является для нас особенно важным событием, открывающим перспективы для раскрытия всего потенциала региона и способствующим росту взаимной торговли", - отметил вице-премьер.

    Мгер Григорян Евразийский экономический союз (ЕАЭС) Евразийский межправительственный совет (ЕМПС) Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Qriqoryan: İrəvan Azərbaycan ərazisindən tranziti ticarətin artımının açarı hesab edir
    Ты - Король

    12:39

    Вратарь "Карабаха" Матеуш Кохальски отклонил возможность перехода в MLS

    Футбол
    12:37

    Кувейтский порт "Мубарак аль-Кабир" подвергся атаке БПЛА и ракет

    Другие страны
    12:35
    Фото

    Россия отправила очередную партию гумпомощи Ирану через Азербайджан — ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    12:23

    Международные путешественники посетили Зангилан

    Карабах
    12:23

    Бочорошвили: Грузия готова возобновить стратегическое партнерство с США

    В регионе
    12:08

    По итогам заседания ЕАЭС подписаны 12 документов

    В регионе
    12:07

    Григорян: Ереван считает транзит через Азербайджан ключом к росту торговли

    В регионе
    12:03
    Фото

    Ильхам Алиев посетил посольство Грузии в Азербайджане и выразил соболезнования

    Внешняя политика
    12:02

    ВБ готовит масштабное реагирование на экономические последствия конфликта на Ближнем Востоке

    Финансы
    Лента новостей