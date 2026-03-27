Григорян: Ереван считает транзит через Азербайджан ключом к росту торговли
В регионе
- 27 марта, 2026
- 12:07
Снятие транзитных барьеров в Армению через территорию Азербайджана является для Еревана важным событием.
Как сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом вице-премьер Армении Мгер Григорян заявил на заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в расширенном формате в Шымкенте (Казахстан).
Григорян подчеркнул, что диверсификация транспортно-логистической инфраструктуры на Южном Кавказе существенно стимулирует внешнюю торговлю.
"В этом контексте недавнее снятие транзитных барьеров в Армению через территорию Азербайджана является для нас особенно важным событием, открывающим перспективы для раскрытия всего потенциала региона и способствующим росту взаимной торговли", - отметил вице-премьер.
