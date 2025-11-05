Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    • 05 ноября, 2025
    • 19:17
    Григорян: Обсуждаем детали TRIPP с США, скоро можно будет перейти к практическим работам

    В настоящее время Армения активно обсуждает детали программы TRIPP (42-километровый участок Зангезурского коридора, который должен пройти по территории Армении - ред.) с США, и в ближайшее время можно будет приступить к реализации практических работ.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян на 13-м заседании секретарей Совбезов государств-участников СНГ в Москве.

    По его словам, в рамках программы Армения стремится создать среду реального сотрудничества и взаимной выгоды.

    Цель этой программы – формирование связей не только между Арменией и Азербайджаном, но и с другими странами СНГ, обеспечение интеграции армянских транспортных маршрутов в более широкие сети, включая евразийское пространство.

    "Это открывает новые возможности для торговли, логистики и перемещения людей, способствуя укреплению связей, что, в свою очередь, является важным фактором обеспечения безопасности", - отметил он.

