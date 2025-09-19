Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Григорян: Cегодня стартовал политический диалог между ЕС и Арменией

    В регионе
    • 19 сентября, 2025
    • 17:46
    Cегодня стартовал политический диалог высокого уровня между Евросоюзом и Арменией.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян на совместной пресс-конференции с комиссаром ЕС по вопросам расширения Мартой Кос в Ереване.

    "Это новая площадка, на которой мы совместно обсудим реализацию многосекторальной бюджетной поддержки в рамках Программы устойчивости и роста, утвержденной ЕС еще в апреле 2024 года", - сказал он.

    Он также отметил, что договоренности, достигнутые на высоком уровне в Вашингтоне и Брюсселе, включая парафирование мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией и трехстороннюю декларацию, предоставляют новую возможность для разблокирования инфраструктуры в регионе, продвижения маршрута Трампа (часть Зангезурского коридора).

