Григорян: Cегодня стартовал политический диалог между ЕС и Арменией

Cегодня стартовал политический диалог высокого уровня между Евросоюзом и Арменией.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян на совместной пресс-конференции с комиссаром ЕС по вопросам расширения Мартой Кос в Ереване.

"Это новая площадка, на которой мы совместно обсудим реализацию многосекторальной бюджетной поддержки в рамках Программы устойчивости и роста, утвержденной ЕС еще в апреле 2024 года", - сказал он.

Он также отметил, что договоренности, достигнутые на высоком уровне в Вашингтоне и Брюсселе, включая парафирование мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией и трехстороннюю декларацию, предоставляют новую возможность для разблокирования инфраструктуры в регионе, продвижения маршрута Трампа (часть Зангезурского коридора).