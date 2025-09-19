Qriqoryan: Aİ ilə Ermənistan arasında dialoq başlayıb
- 19 sentyabr, 2025
- 17:50
Bu gün Avropa İttifaqı (Aİ) ilə Ermənistan arasında yüksək səviyyəli siyasi dialoq başlayıb.
"Report" Ermənistan KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Baş nazirinin müavini Mqer Qriqoryan İrəvanda Aİ-nin genişlənmə məsələləri üzrə komissarı Marta Kosla birgə mətbuat konfransında bildirib.
"Bu, Aİ-nin 2024-cü ilin aprelində təsdiq etdiyi Dayanıqlılıq və İnkişaf Proqramı çərçivəsində çoxşaxəli büdcə dəstəyinin həyata keçirilməsini birlikdə müzakirə edəcəyimiz yeni platformadır", - o bildirib.
M.Qriqoryan, həmçinin qeyd edib ki, Vaşinqton və Brüsseldə yüksək səviyyədə əldə edilmiş razılaşmalar, o cümlədən Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişinin paraflanması və üçtərəfli bəyannamə regionda infrastrukturun açılması, "Tramp marşrutu"nun (Zəngəzur dəhlizinin bir hissəsi) reallaşması üçün yeni imkan yaradır.