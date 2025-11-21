Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8

    Григорян: Армения и Казахстан подпишут более десятка документов в сфере экономики

    В регионе
    • 21 ноября, 2025
    • 11:41
    Григорян: Армения и Казахстан подпишут более десятка документов в сфере экономики

    В рамках официального визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Казахстан две страны подпишут более десятка документов, часть которых, касающаяся экономических вопросов, будет иметь важное значение.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян.

    Он подчеркнул, что последние логистические решения свидетельствуют о большом потенциале сотрудничества.

    "Транзитный потенциал очень велик, и его необходимо использовать экономическим субъектам. Мы постараемся создать для этого стимул. Если есть альтернативный путь, позволяющий найти новые логистические решения, то это необходимо сделать. Сегодня логистические расходы играют важную роль в международной торговле. В этом смысле поиск логистических решений с Казахстаном открывает большие возможности", - сказал он.

    Отметим, что в настоящее время премьер Армении Никол Пашинян находится с визитом в Астане.

    Мгер Григорян Армения Казахстан Никол Пашинян

    Последние новости

    11:59

    Токаев: Казахстан и Армения подпишут документ о стратегическом партнерстве - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    11:57

    Байрактар: Центр медиамастерства расширит возможности в стратегических коммуникациях

    Медиа
    11:53

    Победителей Международного фестиваля туристических фильмов наградят в Португалии

    Искусство
    11:48

    Дили Эзуга: D-8 - платформа, объединяющая страны-участницы ради защиты общих ценностей

    Медиа
    11:42

    BERNAMA: Центр медиамастерства D-8 станет площадкой для инноваций и партнерства

    Медиа
    11:41

    Григорян: Армения и Казахстан подпишут более десятка документов в сфере экономики

    В регионе
    11:39

    Иран предложил создать общие медиа-ресурсы и новостные бюро стран D-8

    Внешняя политика
    11:32

    Президент Армении: Формирование взаимного доверия важно для мира между Ереваном и Баку

    Внешняя политика
    11:32

    Президент: Посредством регионального сотрудничества мы поддерживаем создание совместных информплатформ

    Внутренняя политика
    Лента новостей