Григорян: Армения и Казахстан подпишут более десятка документов в сфере экономики

В рамках официального визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Казахстан две страны подпишут более десятка документов, часть которых, касающаяся экономических вопросов, будет иметь важное значение.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян.

Он подчеркнул, что последние логистические решения свидетельствуют о большом потенциале сотрудничества.

"Транзитный потенциал очень велик, и его необходимо использовать экономическим субъектам. Мы постараемся создать для этого стимул. Если есть альтернативный путь, позволяющий найти новые логистические решения, то это необходимо сделать. Сегодня логистические расходы играют важную роль в международной торговле. В этом смысле поиск логистических решений с Казахстаном открывает большие возможности", - сказал он.

Отметим, что в настоящее время премьер Армении Никол Пашинян находится с визитом в Астане.