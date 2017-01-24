Россия и Армения подписали изменения в соглашение о безвизовых поездках

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Москва и Ереван подписали четыре двусторонних документа по итогам официального визита премьер-министра Армении Карена Карапетяна в Россию, в том числе изменения в соглашение о взаимных безвизовых поездках, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

В январе правительство Армении одобрило предложение о внесении изменений в соглашение о безвизовом режиме с Россией, согласно которым российские граждане смогут посещать Армению по внутренним паспортам. Это решение нацелено на повышение туристического потока.

Кроме того, подписаны меморандум о сотрудничестве между министерством промышленности и торговли РФ и министерством экономического развития и инвестиций Армении, программа межрегионального сотрудничества на 2016-2021 годы.