Грачья Саргсян: Военный бюджет Армении никогда не достигнет уровня военного бюджета Азербайджана
В регионе
- 05 сентября, 2025
- 12:44
Расходы на оборону в Армении никогда не достигнут размера военного бюджета Азербайджана.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил заместитель министра обороны Армении Грачья Саргсян.
Он также, сообщил что, пока не ясно, будет ли сокращена сумма, выделяемая Министерству обороны Армении в государственном бюджете на 2026 год.
"Я уверяю, что Министерство обороны будет работать в 2026 году по той же логике, что и в 2024 и 2025 годах", - заключил он.
Отметим, что военный бюджет Армении на 2025 год составляет $1,7 млрд, тогда как расходы на оборону и нацбезопасность в госбюджете Азербайджана на текущий год составляют около $5 млрд.
