​Госсекретарь США прибыл в Грузию

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Джон Керри cегодня прибыл с однодневным визитом в Грузию. Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, в тбилисском международном аэропорту госсекретаря встречал министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе.

По информации МИД Грузии, визит начнется с участия Керри в заседании комиссии Хартии стратегического партнерства между США и Грузией. После заседания госсекретарь проведет встречи с руководством Грузии.

Завтра утром планируется встреча госсекретаря с представителями грузинской оппозиции, после чего он вылетит из Тбилиси в Киев.

Министр обороны Грузии Тинатин Хидашели сообщила журналистам, что в ходе визита госсекретаря будет подписан меморандум о сотрудничестве в военной сфере между США и Грузией.