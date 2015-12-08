​Госдума России разорвала сотрудничество с парламентом Турции

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Государственная дума России прекратила сотрудничество с парламентом Турции. Как cообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам вице-спикер нижней палаты Николай Левичев ("Справедливая Россия").

"Сотрудничество российских и турецких парламентариев на официальном уровне разорвано. Однако межпартийные контакты "Справедливой России" и политических сил Турции будут поддерживаться", – заявил Левичев.

По его словам, Госдума прекратила сотрудничество с парламентом Турции как с органом власти. "Однако турецкие парламентарии – это представители народа, а турецкий народ нам не враг. Мы не ставим знака равенства между ним и официальной Анкарой, что подчеркнул в своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин", – отметил политик.

Кризис в российско-турецких отношениях наступил 24 ноября, когда турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик Су-24, причем один из пилотов погиб. Анкара заявила, что самолет вторгся в воздушное пространство Турции, Москва отрицает, что нарушение границ имело место.

Россия в ответ ввела экономические санкции против Турции.