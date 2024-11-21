Госдума РФ рассмотрит вопрос прекращения ядерно-экологической программы

Правительство России представило в Государственную думу проект о денонсации рамочного соглашения, касающегося многосторонней ядерно-экологической программы в стране.

Правительство России представило в Государственную думу проект о денонсации рамочного соглашения, касающегося многосторонней ядерно-экологической программы в стране.

Как передает Report, об этом говорится на сайте нижней палаты российского парламента.

При рассмотрении законопроекта официальным представителем был назначен замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

Отмечается, что в результате приостановки программы Россия освобождается от всех юридических обязательств по соглашению. Документ был подписан в мае 2003 года в Стокгольме. Сторонами договора были Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Нидерланды, Норвегия, Россия, Швеция, Великобритания, США, Европейский Союз, Европейский банк реконструкции и развития и Евратом.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам пересмотреть международные соглашения и выявить среди них устаревшие и невыгодные для России.