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    Поступления в бюджет Азербайджана от приватизации госимущества выросли на 10,7%

    Финансы
    • 15 октября, 2026
    • 12:03
    Поступления в бюджет Азербайджана от приватизации госимущества выросли на 10,7%

    В январе-сентябре текущего года в государственный бюджет Азербайджана от приватизации государственного имущества поступило 122 млн манатов - на 10,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госслужбу по имущественным вопросам, за 9 месяцев ведомство провело 46 аукционов. На них были приватизированы пакеты акций 7 акционерных обществ, 2 малых государственных предприятия, 1 объект незавершенного строительства и 804 транспортных средства.

    За отчетный период служба заключила 3 519 новых договоров аренды, в том числе 444 по нежилым помещениям и 3 075 по земельным участкам. Количество договоров выросло на 24,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Поступления в бюджет от аренды государственного имущества составили 43,3 млн манатов, увеличившись за год на 25,5%.

    В общей сложности за январь-сентябрь от приватизации и аренды госимущества в бюджет поступило 165,3 млн манатов - на 14,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    Государственная служба по имущественным вопросам Поступления от приватизации
    Azərbaycanda özəlləşdirmədən büdcəyə daxilolmalar 11 %-ə yaxın artıb
    Budget revenues in Azerbaijan from state property privatization up 10.7%
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