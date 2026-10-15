Поступления в бюджет Азербайджана от приватизации госимущества выросли на 10,7%

В январе-сентябре текущего года в государственный бюджет Азербайджана от приватизации государственного имущества поступило 122 млн манатов - на 10,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госслужбу по имущественным вопросам, за 9 месяцев ведомство провело 46 аукционов. На них были приватизированы пакеты акций 7 акционерных обществ, 2 малых государственных предприятия, 1 объект незавершенного строительства и 804 транспортных средства.

За отчетный период служба заключила 3 519 новых договоров аренды, в том числе 444 по нежилым помещениям и 3 075 по земельным участкам. Количество договоров выросло на 24,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Поступления в бюджет от аренды государственного имущества составили 43,3 млн манатов, увеличившись за год на 25,5%.

В общей сложности за январь-сентябрь от приватизации и аренды госимущества в бюджет поступило 165,3 млн манатов - на 14,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.