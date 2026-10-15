Президент Азербайджана приветствовал вступление Лаоса в СВМДА
Внешняя политика
- 15 октября, 2026
- 12:10
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что Лаосская Народно-Демократическая Республика принята в члены Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
Как сообщает Report, об этом глава государства заявил на VII саммите СВМДА в Баку.
Президент высоко оценил тот факт, что вступление Лаоса в организацию состоялось именно в Баку.
Ильхам Алиев также отметил, что Азербайджан играет все более значимую роль связующего центра на евразийском пространстве.
"Азербайджан проводит независимую внешнюю политику", - подчеркнул глава государства.
İlham Əliyev: Laosun AQEM-ə üzv qəbul edilməsini yüksək qiymətləndiririk
President of Azerbaijan welcomes Laos' accession to CICA
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