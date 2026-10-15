Президент Азербайджана приветствовал вступление Лаоса в СВМДА

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что Лаосская Народно-Демократическая Республика принята в члены Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Как сообщает Report, об этом глава государства заявил на VII саммите СВМДА в Баку.

Президент высоко оценил тот факт, что вступление Лаоса в организацию состоялось именно в Баку.

Ильхам Алиев также отметил, что Азербайджан играет все более значимую роль связующего центра на евразийском пространстве.

"Азербайджан проводит независимую внешнюю политику", - подчеркнул глава государства.