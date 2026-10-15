İlham Əliyev: Laosun AQEM-ə üzv qəbul edilməsini yüksək qiymətləndiririk
Xarici siyasət
- 15 oktyabr, 2026
- 12:07
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Laos Xalq Demokratik Respublikası AQEM-ə üzv qəbul olunub.
"Report" xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev Bakıda keçirilən Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirənin (AQEM) VII Zirvə Görüşündə deyib.
Onun sözlərinə görə, bunun Bakıda AQEM çərçivəsində baş tutması yüksək qiymətləndirilir.
Dövlət başçısı qeyd edib ki, Azərbaycan Avrasiya məkanında birləşdirici mərkəz kimi getdikcə böyük rol oynayır:
"Azərbaycan müstəqil xarici siyasət həyata keçirir".
Президент Азербайджана приветствовал вступление Лаоса в СВМДА
President of Azerbaijan welcomes Laos' accession to CICA
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