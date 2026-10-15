Закир Гасанов принял участие в заседании Совета министров обороны СНГ

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в очередном заседании Совета министров обороны государств - членов Содружества Независимых Государств (СНГ) в Кыргызстане.

Об этом Report сообщили в Минобороны Азербайджана.

В мероприятии также приняли участие также министры обороны Беларуси, Казахстана, России, Таджикистана, Узбекистана и представители Секретариата СНГ.

Сначала были возложены венки к памятнику участникам Второй мировой войны в городе Чолпон-Ата.

Руководители оборонных ведомств посадили деревья в целях улучшения городской среды, экологической ситуации и сохранения природного наследия региона.

Затем была сделана официальная памятная фотография на фоне государственных флагов.

На встрече обсудили организацию оперативно-боевой подготовки армий для обеспечения коллективной безопасности, а также практическое применение БПЛА, робототехнических комплексов и беспилотных систем при выполнении задач инженерного обеспечения, нападения и обороны. Также состоялся обмен мнениями по вопросам дальнейшего развития сотрудничества в военно-спортивной сфере, организации соревнований и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

В завершение встречи подписаны документы о результатах работы, проделанной в 2026 году, и План работы Совета министров обороны стран СНГ на 2027 год.