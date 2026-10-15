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    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Закир Гасанов принял участие в заседании Совета министров обороны СНГ

    Армия
    • 15 октября, 2026
    • 12:03
    Закир Гасанов принял участие в заседании Совета министров обороны СНГ

    Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в очередном заседании Совета министров обороны государств - членов Содружества Независимых Государств (СНГ) в Кыргызстане.

    Об этом Report сообщили в Минобороны Азербайджана.

    В мероприятии также приняли участие также министры обороны Беларуси, Казахстана, России, Таджикистана, Узбекистана и представители Секретариата СНГ.

    Сначала были возложены венки к памятнику участникам Второй мировой войны в городе Чолпон-Ата.

    Руководители оборонных ведомств посадили деревья в целях улучшения городской среды, экологической ситуации и сохранения природного наследия региона.

    Затем была сделана официальная памятная фотография на фоне государственных флагов.

    На встрече обсудили организацию оперативно-боевой подготовки армий для обеспечения коллективной безопасности, а также практическое применение БПЛА, робототехнических комплексов и беспилотных систем при выполнении задач инженерного обеспечения, нападения и обороны. Также состоялся обмен мнениями по вопросам дальнейшего развития сотрудничества в военно-спортивной сфере, организации соревнований и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

    В завершение встречи подписаны документы о результатах работы, проделанной в 2026 году, и План работы Совета министров обороны стран СНГ на 2027 год.

    Закир Гасанов принял участие в заседании Совета министров обороны СНГ
    Закир Гасанов принял участие в заседании Совета министров обороны СНГ
    Закир Гасанов принял участие в заседании Совета министров обороны СНГ
    Закир Гасанов принял участие в заседании Совета министров обороны СНГ
    Закир Гасанов принял участие в заседании Совета министров обороны СНГ
    Закир Гасанов принял участие в заседании Совета министров обороны СНГ
    Содружество независимых государств (СНГ) Министерство обороны Азербайджана (МО Азербайджана) Закир Гасанов
    Фото
    Zakir Həsənov MDB Müdafiə Nazirləri Şurasının iclasında iştirak edib
    Фото
    Zakir Hasanov attends next meeting of CIS Council of Defense Ministers
    MiniBoss
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