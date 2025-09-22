Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025
    Госдолг Армении в I полугодии 2025 года вырос на 7,9%

    22 сентября, 2025
    • 14:30
    Госдолг Армении в I полугодии 2025 года вырос на 7,9%

    В первом полугодии 2025 года госдолг Армении составил 5,3 трлн драмов (в долларовом эквиваленте - $13,85 млрд).

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом в парламенте заявил министр финансов Ваге Ованнисян.

    "Государственный долг вырос на 4,5% по сравнению с началом года, а в долларовом выражении - на 7,9%", - сказал он.

    По его словам, долг правительства увеличился на 4,8%, в то время как задолженность Центрального банка сократилась на 2,2%.

    Министр также сообщил, что госдолг эквиваленте 52% ВВП.

    По валютной структуре - 51% долга номинировано в драмах, 49% - в иностранной валюте.

