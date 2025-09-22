İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    Ermənistanın dövlət borcu 14 milyard dollara yaxınlaşır

    Region
    22 sentyabr, 2025
    • 16:01
    Ermənistanın dövlət borcu 14 milyard dollara yaxınlaşır

    2025-ci ilin birinci yarımilində Ermənistanın dövlət borcu 5,3 trilyon dram (dollar ekvivalentində - 13,85 milyard dollar) təşkil edib.

    "Report"un erməni KİV-lərinə istinadən məlumatına görə, bunu parlamentdə maliyyə naziri Vage Ovannisyan bildirib.

    "Dövlət borcu ilin əvvəli ilə müqayisədə 4,5%, dollar ifadəsində isə 7,9% artıb", - deyə o qeyd edib.

    Onun sözlərinə görə, hökumətin borcu 4,8% artıb, Mərkəzi Bankın borcu isə 2,2% azalıb.

    Nazir həmçinin bildirib ki, dövlət borcu ÜDM-in 52%-nə bərabərdir.

    Valyuta strukturuna görə - borcun 51%-i dramla, 49%-i isə xarici valyuta ilə ifadə olunub.

    Ermənistan borc
    Госдолг Армении в I полугодии 2025 года вырос на 7,9%

