​Госдеп США продлил ограничения по ядерной программе Ирана

Соединённые Штаты продлили ограничительные меры на ядерную программу Ирана, которые позволят снизить возможности Тегерана по созданию ядерного оружия.

Как передает Report, об этом заявила глава пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортагус.

«Госсекретарь Помпео продлил (действие. — RT) ограничений ядерной программы иранского режима», — цитирует дипломата ТАСС.

В Госдепартаменте выразили уверенность, что Тегеран использует ядерную программу «чтобы шантажировать международное сообщество и угрожать региональной безопасности».

Ортагус подчеркнула, что США готовы «использовать весь спектр своих дипломатических и экономических средств для ограничения ядерной деятельности Ирана».

Ранее Минфин США объявил о введении санкций против главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа.