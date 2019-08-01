 Наверх

Госдеп США продлил ограничения по ядерной программе Ирана

​Госдеп США продлил ограничения по ядерной программе Ирана

Соединённые Штаты продлили ограничительные меры на ядерную программу Ирана, которые позволят снизить возможности Тегерана по созданию ядерного оружия.

Как передает Report, об этом заявила глава пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортагус.

«Госсекретарь Помпео продлил (действие. — RT) ограничений ядерной программы иранского режима», — цитирует дипломата ТАСС.

В Госдепартаменте выразили уверенность, что Тегеран использует ядерную программу «чтобы шантажировать международное сообщество и угрожать региональной безопасности».

Ортагус подчеркнула, что США готовы «использовать весь спектр своих дипломатических и экономических средств для ограничения ядерной деятельности Ирана».

Ранее Минфин США объявил о введении санкций против главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Читайте также


Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!