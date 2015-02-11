Госдеп: США не смущает военное присутствие России в Армении

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Соединенные Штаты намерены углублять сотрудничество с Арменией в сфере обороны и безопасности. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на news.am, заявил заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Восточной Европы и Евразии Эрик Рубин.

По словам дипломата, для более эффективного противодействия современным угрозам, в том числе, угрозе международного терроризма, США намерены активизировать сотрудничество с правительством Армении, в частности, с оборонными и секретными службами.

Э. Рубин подчеркнул, что США не смущает ни коим образом наличие российских войск на территории Армении: "Мы принимаем положение дел и осознаем реалии, при которых в Армении имеется существенное присутствие России. Мы не предполагаем, что это присутствие исчезнет. При этом, факт этого присутствия не является для нас препятствием", - заявил Эрик Рубин.

По его мнению, российское военное присутствие в Армении не должно и не может мешать развитию двусторонних отношений Армении и США.