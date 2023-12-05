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Госдеп: Поддержка США не должна зависеть от результатов контрнаступления ВСУ

Госдеп: Поддержка США не должна зависеть от результатов контрнаступления ВСУ Поддержка США не должна зависеть от результатов контрнаступления ВСУ, Соединенные Штаты могут одновременно помогать и Украине и Израилю.
В регионе
5 декабря 2023 г. 17:14
Госдеп: Поддержка США не должна зависеть от результатов контрнаступления ВСУ

Поддержка США не должна зависеть от результатов контрнаступления ВСУ, Соединенные Штаты могут одновременно помогать и Украине и Израилю.

Как передает Report, об этом в интервью РБК-Украина рассказал официальный представитель Госдепартамента США Дэниел Сайзек.

"Что касается контрнаступления, Украина вернула себе территорию и открыла морские пути. Это значительное достижение. Украинские военные действовали очень мужественно. Правительство США понимает, что контрнаступление было очень тяжелым, оборона всегда дается легче. Однако правительство США собирается и в дальнейшем поддерживать Украину", - сказал он.

По его словам, успехи или неудачи контрнаступления не влияют на поддержку Украины со стороны США. Конгресс рассматривает предложение президента Джо Байдена об одобрении нового пакета помощи в размере 61 млрд долларов. Сайзек не уточнил сроки предоставления средств, но отметил, что это может произойти в ближайшем будущем.

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