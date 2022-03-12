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Google будет оповещать пользователей Android в Украине о воздушной тревоге

Google будет оповещать пользователей Android в Украине о воздушной тревоге Техногигант Google добавил функцию оповещения о воздушной тревоге во все смартфоны, которые работают на базе операционной системы Android в Украине.
В регионе
12 марта 2022 г. 17:29
Google будет оповещать пользователей Android в Украине о воздушной тревоге

Техногигант Google добавил функцию оповещения о воздушной тревоге во все смартфоны, которые работают на базе операционной системы Android в Украине.

Как передает Report, об этом сообщает УНИАН.

В условиях военных действий России в Украине своевременное уведомление о воздушной тревоге может быть вопросом жизни и смерти, считает компания.

Система дополнит уже существующие способы информирования граждан о потенциальной опасности, которые используются властями Украины. Недавно запущено приложение "Воздушная тревога", которое оповещает об опасности даже в беззвучном режиме смартфона.

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Версия на английском языке Google to send air raid alerts to Ukrainian Android users

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