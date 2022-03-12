Google будет оповещать пользователей Android в Украине о воздушной тревоге

Техногигант Google добавил функцию оповещения о воздушной тревоге во все смартфоны, которые работают на базе операционной системы Android в Украине.

Техногигант Google добавил функцию оповещения о воздушной тревоге во все смартфоны, которые работают на базе операционной системы Android в Украине.

Как передает Report, об этом сообщает УНИАН.

В условиях военных действий России в Украине своевременное уведомление о воздушной тревоге может быть вопросом жизни и смерти, считает компания.

Система дополнит уже существующие способы информирования граждан о потенциальной опасности, которые используются властями Украины. Недавно запущено приложение "Воздушная тревога", которое оповещает об опасности даже в беззвучном режиме смартфона.