Голям Мохсени-Эджеи: Иран никогда не отказывался от переговоров

Глава судебной власти Ирана Голям Хоссейн Мохсени-Эджеи заявил, что Тегеран всегда готов к диалогу, однако вести их имеет смысл лишь с рациональных позиций.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой Press TV.

"Иран никогда не избегал переговоров. Мы всегда их приветствовали, но только те, которые основаны на логике и рассудке. Мы не приемлем давление и навязанные условия", - отметил он.

По словам Мохсени-Эджеи, если у "противников Ирана" не получилось добиться своих целей угрозами и на поле боя, то этого не выйдет и за столом переговоров.

Он добавил, что Тегеран продолжат правовые действия, в том числе на международной арене, в связи с нападением США и Израиля на Иран. При этом он подчеркнул, что Иран будет добиваться компенсации за ущерб, нанесенный от атак на Иран.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

В ночь на 8 апреля 2026 года Иран, США и их союзники договорились о двухнедельном прекращении огня. 11–12 апреля в Исламабаде при посредничестве Пакистана состоялись переговоры между Ираном и США. После продолжительных обсуждений стороны завершили встречу без достижения соглашения. Президент США Дональд Трамп 22 апреля объявил о бессрочном характере режима прекращения огня.

Однако, в качестве средства давления на Тегеран для заключения сделки США объявили о блокаде иранских портов и прохода через Ормузский пролив. В свою очередь, Иран заявил, что Ормуз уже закрыт для судов, следующих в страны Персидского залива. Ситуация в регионе, в свою очередь, спровоцировала мировой энергетический кризис.