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Главы разведслужб стран СНГ проведут 30 сентября совещание в Москве

Главы разведслужб стран СНГ проведут 30 сентября совещание в Москве Руководители органов безопасности и разведслужб стран Содружества Независимых Государств (СНГ) проведут в пятницу совещание в Москве.
В регионе
26 сентября 2022 г. 16:21
Главы разведслужб стран СНГ проведут 30 сентября совещание в Москве

Руководители органов безопасности и разведслужб стран Содружества Независимых Государств (СНГ) проведут в пятницу совещание в Москве.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

"30 сентября 2022 года в Москве пройдет XVIII заседание Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств - участников СНГ по вопросам разведдеятельности. В мероприятии примут участие делегации из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и России", - говорится в сообщении.

Встреча президента России Владимира Путина с участниками совещания состоится в формате видеоконференции.

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