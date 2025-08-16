О нас

Главы МИД Турции и РФ обсудили встречу на Аляске

Главы МИД Турции и РФ обсудили встречу на Аляске Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым.
В регионе
16 августа 2025 г. 23:25
Главы МИД Турции и РФ обсудили встречу на Аляске

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Как передает Report, об этом сообщает турецкий телеканал Haber Global со ссылкой на источник во внешнеполитическом ведомстве страны.

Согласно информации, стороны обсудили работу, проводимую для прекращения продолжающейся войны между Россией и Украиной, а также результаты встречи президента США Дональда Трампа с его российским коллегой Владимиром Путиным, состоявшейся на Аляске.

Х.Фидан выразил надежду, что присоединение Украины к процессу, начавшемуся на Аляске, будет способствовать установлению прочного мира, и заявил, что Турция также готова внести свой вклад в этот процесс.

Версия на азербайджанском языке Türkiyə və Rusiya XİN başçıları Alyaska görüşünü müzakirə ediblər

