Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Главы МИД Турции и Пакистана обсудили региональные вопросы

    В регионе
    • 11 февраля, 2026
    • 10:34
    Главы МИД Турции и Пакистана обсудили региональные вопросы

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Пакистана Мухаммадом Исхаком Даром.

    Как сообщает Report, об этом говорится в аккаунте внешнеполитического ведомства Пакистана в соцсети "X".

    Согласно информации, стороны провели обмен мнениями по региональным и международным темам, обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.

    Министры также договорились о продолжении тесных контактов и координации.

    Пакистан Турция Хакан Фидан Мухаммад Исхак Дар
    Türkiyə və Pakistan XİN başçıları regional məsələləri müzakirə edib
    Ты - Король

    Последние новости

    10:34

    Главы МИД Турции и Пакистана обсудили региональные вопросы

    В регионе
    10:34

    Начиная с сегодняшнего дня осадки прекратятся, температура повысится

    Экология
    10:28

    EIA понизило прогноз добычи нефти в Азербайджане на 2026 год

    Энергетика
    10:26

    Авиакомпания Japan Airlines сообщила о возможной утечке данных 28 тыс. клиентов

    Другие страны
    10:13

    Премьер Канады отложил поездку в Мюнхен из-за стрельбы в школе

    Другие страны
    10:03
    Фото

    Вугар Мустафаев обсудил в Эр-Рияде перспективы развития сотрудничества с рядом стран

    Армия
    09:56

    Азербайджанская нефть незначительно подешевела

    Энергетика
    09:44
    Фото

    Вице-президент США с супругой посетили Аллею шехидов

    Внешняя политика
    09:35

    Цена золота выросла благодаря снижению доходности гособлигаций США

    Финансы
    Лента новостей