Главы МИД Турции и Пакистана обсудили региональные вопросы

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Пакистана Мухаммадом Исхаком Даром.

Как сообщает Report, об этом говорится в аккаунте внешнеполитического ведомства Пакистана в соцсети "X".

Согласно информации, стороны провели обмен мнениями по региональным и международным темам, обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.

Министры также договорились о продолжении тесных контактов и координации.