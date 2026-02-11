Главы МИД Турции и Пакистана обсудили региональные вопросы
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Пакистана Мухаммадом Исхаком Даром.
Как сообщает Report, об этом говорится в аккаунте внешнеполитического ведомства Пакистана в соцсети "X".
Согласно информации, стороны провели обмен мнениями по региональным и международным темам, обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.
Министры также договорились о продолжении тесных контактов и координации.
